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Искандарян: Значимость Азербайджана для России увеличивается

Искандарян: Значимость Азербайджана для России увеличивается

Армяно-российские отношения находятся в кризисе, азербайджано-российские отношения как минимум находятся на каком-то этапе развития. Об этом заявил политолог Александр Искандарян.

По его словам, которые приводит news.am, значимость Азербайджана для России увеличивается с учетом того, что западная граница Российской Федерации вся закрыта.

“Азербайджан при этом работает с Западом, с русскими, с иранцами, с Израилем.

Азербайджану есть чем торговать, а нам нечем. Мы все что могли, отдали, а любое политическое взаимодействие – это торг”, – отметил он.

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