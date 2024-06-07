Искандарян: Значимость Азербайджана для России увеличивается

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Армяно-российские отношения находятся в кризисе, азербайджано-российские отношения как минимум находятся на каком-то этапе развития. Об этом заявил политолог Александр Искандарян.

По его словам, которые приводит news.am, значимость Азербайджана для России увеличивается с учетом того, что западная граница Российской Федерации вся закрыта.

“Азербайджан при этом работает с Западом, с русскими, с иранцами, с Израилем.

Азербайджану есть чем торговать, а нам нечем. Мы все что могли, отдали, а любое политическое взаимодействие – это торг”, – отметил он.