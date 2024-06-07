Президент Алиев: Азербайджан поддерживает полноправное членство ТРСК в ОТГ

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Передайте, пожалуйста, мои приветствия уважаемому Эрсину Татару. Я неоднократно встречался с ним, в том числе в Баку. Вы знаете, что здесь прошли дни культуры Турецкой Республики Северного Кипра, приезжал уважаемый Эрсин Татар и мы с ним встречались. Я пригласил его и на саммит, и в следующем месяце он будет нашим гостем.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к председателю Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА. Его слова приводит «Азертадж».

«Вы знаете, что Азербайджан очень активно работал, прилагал активные дипломатические усилия для того, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств, и я очень рад, что первый шаг уже сделан. Что касается того, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра стала полноправным членом, то мы, как Азербайджан, поддерживаем это. Это было бы естественно. Турецкая Республика Северного Кипра с исторической точки зрения является частью тюркского мира. Турки, живущие там, – наши братья. Политика Азербайджана в этом вопросе всегда была однозначной. Уверен, что на саммит в Шушу вместе с Эрсин-беем приедет большая делегация, и вопросы, которые там будут обсуждаться, еще больше укрепят наше единство.

Знаете, если мы посмотрим на историю сегодняшней Организации тюркских государств, то увидим, что эта организация прошла большой путь. Когда распался Советский Союз, по инициативе Турции были созданы такие рамки сотрудничества, взаимодействия. Я 20 лет как президент страны активно участвую в этом процессе. За эти 20 лет я не только видел, но и пережил различные этапы развития нашей организации. Были различные периоды. Было время, когда саммиты не проводились несколько лет. Было время, когда по разным причинам некоторые страны не проявляли особого интереса к этой структуре. Однако я должен сказать – сейчас это все знают – все эти 20 лет, а до этого во времена моего покойного отца Азербайджан вел очень активную работу по укреплению, объединению и превращению этой структуры в организацию. Не случайно, что и процесс трансформации сегодняшней Организации тюркских государств в организацию начался в Нахчыване. Проведение по моей инициативе саммита в Нахчыване – древнем тюркском мире имело большое значение. На основе принятых там решений мы развиваемся. После этого потребовалось определенное время, чтобы трансформировать этот совет в организацию. Но сегодня, слава Аллаху, эта организация существует», – заявил Алиев.

«Первую инициативу, связанную с дальнейшей деятельностью этой организации, опять же выдвинул Азербайджан. Недавно мы заявили, что для усиления деятельности Организации тюркских государств текущего бюджета недостаточно, и Азербайджан в одностороннем порядке внес дополнительный взнос в размере 2 миллионов долларов США, то есть пожертвование. До саммита, то есть до следующего месяца, эти средства поступят на счет Организации тюркских государств. О чем это говорит? О том, что мы должны укрепить эту организацию. Саммиты, естественно, являются мероприятием самого высокого уровня, ТЮРКПА – важное событие. У нас есть ТЮРКСОЙ. У нас есть Фонд тюркской культуры и наследия. Есть и другие институты. У нас есть академия. Поэтому организация должна расширяться еще больше. И там должно работать больше людей из каждой страны. Также должны укрепляться международные связи этой организации. Мы должны участвовать во всех международных мероприятиях. То есть, это наш путь. Уверен, что наступит день, когда Турецкая Республика Северного Кипра также станет полноправным членом организации. Еще раз говорю, Азербайджан сегодня двумя руками голосует за это, и это еще раз покажет степень искренности нашего единства», – добавил президент.

«Есть много союзов, объединений. Это действительно так. Их история больше нашей. Сейчас мы начали предпринимать новые шаги. Но, пожалуй, в истории не было другой организации, которая развивалась бы так стремительно. Сегодня мы находимся на первом этапе. Но все наши усилия, темы, о которых мы сегодня говорим, – все это будет серьезным посланием обществам. Вот наш путь, и чтобы спокойно жить как независимые страны, организация должна стать еще сильнее. Приветствую и вас, передайте, пожалуйста, мои искренние приветствия Эрсин-бею» – подытожил лидер Азербайджана.