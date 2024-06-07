Нетаньяху жалуется на сильное международное давление

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Израиль вынужден вести боевые действия сразу на нескольких направлениях, испытывая при этом сильное международное давление, но не отказывается от своих целей. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам совещания в Центральном командовании Армии обороны Израиля.

«Государство Израиль ведет сложную кампанию на многих фронтах. Мы сражаемся на юге, на севере и здесь, в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан). Эти усилия предпринимаются в условиях сложного международного давления на нас. Но я могу заверить вас в одном: того, что было раньше, больше не будет, мы изменим эту реальность», – заявил Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

«Я полагаюсь на наших солдат, командиров и службы безопасности в деле обеспечения безопасности Израиля», – добавил он.