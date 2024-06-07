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Нетаньяху жалуется на сильное международное давление

Нетаньяху жалуется на сильное международное давление

Израиль вынужден вести боевые действия сразу на нескольких направлениях, испытывая при этом сильное международное давление, но не отказывается от своих целей. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам совещания в Центральном командовании Армии обороны Израиля.

«Государство Израиль ведет сложную кампанию на многих фронтах. Мы сражаемся на юге, на севере и здесь, в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан). Эти усилия предпринимаются в условиях сложного международного давления на нас. Но я могу заверить вас в одном: того, что было раньше, больше не будет, мы изменим эту реальность», – заявил Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

«Я полагаюсь на наших солдат, командиров и службы безопасности в деле обеспечения безопасности Израиля», – добавил он.

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