В Ереване прогремел мощный взрыв (обновлено, фото, видео)

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00:43 В результате взрыва на газозаправочной станции близ Еревана пострадали пять человек, они госпитализированы. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики.

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00:36 Кадры с места событий в Абовяне.



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07/06 00:24 В результате сильного взрыва и пожара на газозаправочной станции близ Абовяна есть пострадавшие, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

Отмечается, что на месте работают 12 пожарных расчётов.

Спасатели призывают граждан не приближаться к огню, так как может прогреметь еще один взрыв. Машины скорой помощи доставили несколько человек в больницы. На данный момент информации о погибших нет.

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23:42 В городе Абовян в пригороде армянской столицы Еревана произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Баграмян 26».

«В городе Абовян произошел взрыв на газозаправочной станции. Подробности пока неизвестны», – говорится в сообщении. Информацию подтвердили в МВД Армении.

«В службу 911 поступила информация, что на участке 2-го километра дороги Ереван-Севан произошел взрыв на одной из заправочных станций, в результате чего возник пожар. Туда направляются боевые расчеты спасательной службы МВД», – отметили в ведомстве.



