Алиев: Три члена ЕС объявили Азербайджану холодную войну

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Наши отношения с Евросоюзом можно охарактеризовать положительно. Однако после Второй Карабахской войны и особенно прошлогодней антитеррористической операции некоторые европейские страны стали необоснованно и бессовестным образом нападать на нас. Очернять Азербайджан, бросать тень на то, что мы делаем, называть белое черным, а черное белым, поддерживать оккупанта и порочить подвергшихся оккупации стали образом жизни для некоторых стран-членов Евросоюза.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к заместителю председателя Национального собрания Венгрии Марте Матрай на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА. Его слова приводит «Азертадж».

«В основе этого лежат отнюдь не нормы международного права, а личные болезненные амбиции. К сожалению, некоторые страны, стремящиеся занять особое место в Европе, смогли даже сколотить антиазербайджанскую группировку. Сегодня по меньшей мере три страны-члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну. Они известны. Венгрия здесь защищает не только своего друга, она защищает справедливость. Я неоднократно говорил гостям из Европы, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Территориальную целостность, которую признали и вы, и весь мир. Территориальную целостность, из-за которой Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, чтобы положить конец оккупации. Однако ООН ничего не могла сделать, Евросоюз ничего не захотел сделать, а ОБСЕ и ее Минская группа фактически стали антиазербайджанским инструментом в руках Армении-оккупанта. Мы ждали 28 лет. Мы хотели решить это мирным путем. Но мы увидели, что те, кто выступает против нас, хотят сделать эту оккупацию вечной. Они хотели использовать Армению как инструмент на Южном Кавказе, чтобы Армения перешла в наступление против всех своих соседей. Мы восстановили справедливость, защитили свою территориальную целостность, восстановили свой суверенитет. То есть Венгрия потому нас и защищает. Я уверен, что сегодняшнее правительство Венгрии будет рядом с теми, кто находится на пути справедливости, будь то Азербайджан или какая-либо другая страна», – отметил президент Алиев.

«Я знаю, что вы подвергаетесь большому давлению в Европейском Союзе. А это – полное нарушение декларируемых на европейском пространстве демократических принципов. Были ли введены санкции против Венгрии? Были. Лишили ли Венгрию положенных ей средств? Лишили. Почему? Потому что Венгрия защищает традиционные ценности. Она защищает свое население. Защищает свою молодежь от вредного влияния. Она провозглашает семейные ценности как высшую ценность. Именно поэтому те, кто выступает против этих традиционных ценностей и ведет мир к пропасти, вводят санкции против Венгрии. Это уму непостижимо. Вводятся санкции против страны-члена НАТО, члена Евросоюза, расположенной в центре Европы, страны, которая хочет проводить свою политику. А где же демократия? Разве все должны придерживаться единого мнения? Разве все должны действовать по указке тех, кто сидит там, в некоторых западных странах? Кто дает им это право? Их прошлое вовсе не делает им чести. Их прошлое запятнано кровью. Их прошлое – колониализм. Их прошлое – угнетение народов, незаконная оккупация. Политика колониализма продолжается в Европейском Союзе и сегодня. Но хоть кто-то критикует их? Нет. Именно поэтому Венгрия находится на передовом фланге борьбы, и я неоднократно говорил моему другу Виктору Орбану, что вам еще сложнее. Мы находимся здесь, мы не Европа, как говорится, не хотим входить в европейскую семью, даже если бы хотели, нас туда никто бы не впустил. Поэтому мы живем здесь, не действуем, как говорится, по чьей-то указке, никому не позволяем прийти сюда и вмешиваться в наши дела. Не трогай меня, и я тебя не трону. Если ты тронешь меня, тогда жди, что и у тебя будет болеть голова. Но Венгрия находится там, и я знаю, как тяжело каждый день подвергаться давлению. Сейчас Венгрия будет председательствовать в Европейском Союзе. Против Венгрии уже строятся планы, чтобы, как говорится, сорвать это председательство и лишить Венгрию этого председательства.

Мы все это видим, знаем, и знайте, что уважение к вашему правительству, вашей стране растет не только в тюркском, но и во всем мире. Я вам желаю воли – она у вас есть, сил – это тоже есть, хороших друзей – они тоже есть, чтобы вы всегда оставались такими, какими вы есть», – добавил он.