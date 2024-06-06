Алиев: В Армении из азербайджанцев и турок лепят образ врага с малых лет

166 Просмотров

Я выражаю благодарность за инициативу казахстанской стороны предоставить возможность для переговоров между Азербайджаном и Арменией. Мы это сразу же восприняли с большой благодарностью.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к председателю Мажилиса Парламента Казахстана Ерлану Кошанову на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА. Его слова приводит «Азертадж».

«Как вы знаете, переговорный процесс идет с определенными результатами. Не сказать, что мы согласовали все вопросы, но, наверное, это было бы и трудно ожидать за такое короткое время. Поскольку в течение 28 лет Минская группа ОБСЕ не продвинулась ни на один сантиметр, 28 лет не был согласован ни один вопрос. Поэтому сейчас за год, полтора ожидать, что все вопросы будут согласованы, конечно, было бы несколько наивно. Но важно, что есть процесс, и есть динамика, и многие вопросы согласовываются. Но опять же должен сказать, что наша позиция основана на международных правовых нормах У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. Это у них были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану. Это в их идеологии, политике и общественном дискурсе постоянно звучат территориальные претензии к Турции. Это в их обществе из азербайджанцев и турок лепят образ врага с малых лет. Это их общество отравляется националистами и военными преступниками. Поэтому они должны этими вопросами заниматься. И, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно. Когда мы этот вопрос ставим, я это говорил и еще раз хочу сказать, не потому что мы вмешиваемся в их внутренние дела, абсолютно нет, но это касается нас. Мы не можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам», – отметил он.

«Ну, и потом, знаете что еще я скажу, чисто с практической точки зрения, посмотреть даже на карту, какое место занимает там Армения, а какое место занимает Турция. Сравнить просто военный потенциал двух стран, демографический потенциал, экономический потенциал, и после этого иметь территориальные претензии к Турции – это самоубийство. Или же иметь территориальные претензии к Азербайджану после событий 2020 года и 2023 года – это тоже в общем-то близко к самоубийству. Поэтому им надо менять идеологию, надо менять настрой в обществе. Это занимает время. Им надо полностью отказаться от идей реваншизма, а мы это видим, что такие идеи существуют, и не только среди оппозиции, но и среди правящей группировки. Вот эти все вопросы должны быть, конечно, прояснены, отрегулированы. Но опять же я хочу сказать, что мы настроены на конструктивную работу по согласованию всех пунктов мирного договора в соответствии с Уставом ООН и международным правом», – добавил лидер Азербайджана.