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Ильхам Алиев: Если бы Армения в 2020 году прислушалась к нашим словам…

Ильхам Алиев: Если бы Армения в 2020 году прислушалась к нашим словам...

Недавно произошли важные события, связанные с определением границ. Азербайджан без единого выстрела вернул потерянные им в 1990 и 1992 годах четыре села, расположенные в Газахском регионе. Это говорит о том, что вопросы могут решаться мирным путем.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА. Его слова приводит «Азертадж».

«Если бы Армения в 2020 году прислушалась к нашим словам и мирным путем вернула наши земли, то во Второй Карабахской войне и антитеррористической операции не было бы необходимости. То есть это должно стать для них уроком, и я вижу, что из этого урока они, как говорится, делают выводы. Потому что мирное возвращение нам четырех сел путем переговоров и определение границ в том регионе показывают, что мы можем решать вопросы путем переговоров. Конечно, на следующем этапе, – уверен, что Шушинский саммит станет важным шагом в этом направлении, там будет продемонстрировано наше единство, а также будут обсуждены конкретные вопросы, – главы государств, председатели парламентов, гражданское общество, все слои общества должны совместными усилиями бить в одну точку, чтобы тюркский мир стал сильнее. Уверен, что наступит день, когда все мировые вопросы будут решаться путем консультаций с Организацией тюркских государств. То есть мы демонстрируем только добрые намерения и, как сказал уважаемый председатель Нуман Куртулмуш, наше желание – это взаимодействие, сотрудничество, дружба. Мы не предпринимаем никаких действий против кого-либо. Мы ни для кого не являемся источником угрозы и никогда им не будем. Мы требуем своих прав, отстаиваем их, поддерживаем друг друга», – отметил Алиев.

«Мы защищаем друг друга. Смотрите, Турция и Азербайджан в 2021 году подписали Шушинскую декларацию и стали официальными союзниками. То есть это союзничество является высшим форматом сотрудничества. Мы всегда рядом друг с другом во всех вопросах. Как только возникает какой-либо вопрос, мы, как говорится, в автоматическом режиме, не колеблясь, находимся рядом друг с другом. Это единство должно быть во всем тюркском мире, тогда никто не сможет вмешиваться в наши дела», – добавил лидер Азербайджана.

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