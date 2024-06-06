Президент Алиев поблагодарил Турцию за поддержку во Второй Карабахской войне

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Турция всегда была рядом с Азербайджаном. Когда началась Вторая Карабахская война, очень ясные и точные слова господина президента Реджепа Тайипа Эрдогана – «Турция рядом с Азербайджаном» – придали нам дополнительные силы. Эта политическая и моральная поддержка показала всему миру, что Азербайджан не одинок, и Турция была рядом с нами на протяжении 44 дней.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к председателю Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА. Его слова приводит «Азертадж».

«Каждый день и президент, и другие должностные лица выступали с заявлениями, которые позволили нам завершить нашу справедливую борьбу Победой. Ведь вы тоже прекрасно знаете, что в течение 44 дней на Азербайджан оказывалось большое давление со стороны различных силовых центров. Некоторые страны даже угрожали нам, и однозначная поддержка Турции в такой сложной ситуации, еще раз говорю, придала нам дополнительные силы, уверенность. Мы благодарны за эту поддержку. Весь азербайджанский народ это знает и ценит.

Как вы отметили, – я очень рад, что это уже общий подход, общее мнение, – укрепление, объединение тюркского мира превратит тюркский мир, Организацию тюркских государств в крупный силовой центр мирового масштаба, потому что, как вы отметили, существующие силовые центры пребывают в кризисе. У каждого свои кризисные рамки. Наш же потенциал, наоборот, с каждым днем расцветает. Как я уже говорил, это большая география. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что тюркский мир необъятный, он охватывает большую географию. Растущее население, молодое население, природные ресурсы, транспортные маршруты, единство между нами. Это единство естественно, в его основе – общие корни. Поэтому это единство сильнее, мощнее всех других. То есть наше единство основано на этнических, культурных корнях, и мы, конечно, должны укреплять его практическими шагами», – отметил лидер государства.