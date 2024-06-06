Франция передаст Украине «Миражи»

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Украина получит от Франции боевые самолеты в рамках военной помощи. Также будет предусмотрена программа подготовки пилотов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

«Франция помогает украинцам сопротивляться, но мы не хотим эскалации», – сказал он.

Макрон добавил, что завтра во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он собирается начать новое сотрудничество.

Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучение пилотов.

Франция также намерена подготовить украинскую бригаду в составе 4,5 тыс. человек, обучить и вооружить её.

«Задача состоит в том, чтобы подготовить 4,5 тыс. украинских солдат, вооружить их, обучить, защитить свою землю», — заявил Макрон.