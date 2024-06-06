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5 стран получили статус непостоянных членов СБ ООН

5 стран получили статус непостоянных членов СБ ООН

Генассамблея ООН в четверг, 6 июня, избрала в состав Совета безопасности в качестве непостоянных членов Пакистан, Сомали, Панаму, Данию и Грецию. Их двухлетний срок в этом качестве начнётся с 1 января 2025 года.

Новые члены Совбеза сменят Эквадор, Японию, Мальту, Швейцарию и Мозамбик, срок полномочий которых истекает 31 декабря текущего года года. Напомним, в Совбез ООН входят 10 непостоянных членов, каждый год в рамках ротации меняются по пять стран. В отличие от «пятёрки» постоянных членов (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), они не обладают правом вето на принимаемые решения

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