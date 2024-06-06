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Байрамов обменялся мнениями с швейцарским коллегой по региональным вопросам

Байрамов обменялся мнениями с швейцарским коллегой по региональным вопросам

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и федеральным министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, геополитическая ситуация в Европе, а также работа, проделанная в рамках президентства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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