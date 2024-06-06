Россия надеется на открытие генконсульств в Азербайджане

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Москва и Баку обсуждают создание в Азербайджане российских генеральных консульств, РФ надеется на успех в этом вопросе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на сессии «Россия – Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Хотел бы отметить, что поступательному развитию наших отношений, в том числе поиску новых возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества, отвечало бы создание в Азербайджане наших генеральных консульств. Мы сейчас ведем с азербайджанскими друзьями этот разговор и надеемся, что он тоже увенчается успехом», – сказал замминистра, которого цитирует ТАСС.