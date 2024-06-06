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Глава SOCAR Green: Мир переходит от природного газа к «зеленой» энергии»

Глава SOCAR Green: Мир переходит от природного газа к "зеленой" энергии"

Сегодня каждый в мире осознает значимость энергетического перехода.

Об этом заявил Эльмир Мусаев, директор SOCAR Green, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) во 2-ой день Бакинского энергетического форума.

По его словам, это не первый переход в энергетическом секторе: «Общество переходило от биомассы к углю, от угля к нефти, от нефти к природному газу. Сейчас же мир переходит от природного газа к чистой, «зеленой» энергии».

Он отметил, что этот период обещает быть сложным для всех, однако каждый понимает свою роль в энергопереходе и осознает ответственность.

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