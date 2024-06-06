За пропаганду электронных сигарет будут применены административные меры

Аудиовизуальный совет выступил с заявлением по поводу публикации информации об электронных сигаретах.
Согласно информации Совета, в последнее время в ряд вещательных компаний поступают предложения о публикации информации на платной основе.
Аудиовизуальный совет Азербайджана заявляет, что трансляция информации такого содержания на телевизионных или радиоканалах является нарушением законодательства страны, так как считается пропагандой электронных сигарет.
Поэтому в случае публикации этих данных против субъекта аудиовизуальных средств массовой информации будут применены административные меры.