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За пропаганду электронных сигарет будут применены административные меры

За пропаганду электронных сигарет будут применены административные меры

Аудиовизуальный совет выступил с заявлением по поводу публикации информации об электронных сигаретах.

Согласно информации Совета, в последнее время в ряд вещательных компаний поступают предложения о публикации информации на платной основе.

Аудиовизуальный совет Азербайджана заявляет, что трансляция информации такого содержания на телевизионных или радиоканалах является нарушением законодательства страны, так как считается пропагандой электронных сигарет.

Поэтому в случае публикации этих данных против субъекта аудиовизуальных средств массовой информации будут применены административные меры.

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