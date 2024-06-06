Состоялась встреча с генеральным директором ВТО

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На прошедшей в Министерстве экономики встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития отношений со Всемирной торговой организацией (ВТО) и процессе членства Азербайджана в этой организации.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалу.

На встрече была представлена информация о целях социально-экономического развития нашей страны, реализуемых экономических реформах, достигнутых результатах, благоприятной бизнес-среде и возможностях, созданных для инвесторов, а также значении расширения сотрудничества с международными организациями. Подчеркнута важность развития отношений между Азербайджаном и ВТО, в том числе проделанной работы в связи с членством в этой организации.

Состоялся обмен мнениями относительно процесса вступления Азербайджана в ВТО. Обсуждены проводимые по диверсификации экономики Азербайджана работы, установленные с региональными и глобальными партнерами тесные торговые связи, активное продвижение инвестиций и возможности партнерства в рамках COP29.