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Байден: Мы не отступим, иначе Украина будет порабощена

Байден: Мы не отступим, иначе Украина будет порабощена

Соединенные Штаты Америки и партнеры будут продолжать помогать Украине в борьбе с российской агрессией, иначе страна будет порабощена и вся Европа окажется под угрозой.

Об этом заявил президент США Джо Байден в речи на праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщает РБК.

Байден отметил, что Россия за время вторжения в Украину потеряла 350 тысяч военных погибшими или ранеными.

По его словам, сейчас США вместе с коалицией из более чем 50 стран помогают и будут продолжать помогать Украине.

«Мы не отступим, иначе Украина будет порабощена, ее соседи окажутся под угрозой, вся Европа окажется под угрозой. Мы не можем этого допустить», – сказал президент США.

В своем выступлении Байден также неоднократно проводил параллели между захватническими действиями гитлеровской Германии и текущей агрессией со стороны России.

Кроме того, американский лидер отметил важность сотрудничества США с союзниками по миру.

«Изоляционизм не был ответом 80 лет назад, и не является ответом сейчас», – отметил Байден.

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