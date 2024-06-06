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Российский генерал призвал Кремль сказать правду о целях войны

Российский генерал призвал Кремль сказать правду о целях войны

Генерал российской армии Анатолий Куликов обратился к российским властям, призвав их сказать жителям страны правду о целях «специальной военной операции». В программе «Царьград.Главное» он задался вопросом — какой будет Россия по окончании боевых действий, предположив, что это будет уже совсем другая страна.

«Страна изменит какие-то нынешние свои взгляды, исходя из тех уроков, которые на протяжении 30 лет преподавал нам Запад. И в экономике, и в политике. И какие-то аспекты идеологии должны вернуться», — подчеркнул он.

Президент Клуба военачальников России предположил, что не исключены и изменения в Конституции России, так как «нынешняя была написана американцами под свое видение и с перспективой полностью подчинить нашу страну».

Генерал указал, что «спецоперацию» начали не для того, чтобы после нее появились такие же как сейчас люди, ценностями которых будут дорогие яхты и наличие крупных сумм денег. «Наверное, что-то должно быть другое», — считает Куликов.

Рассуждая об этом, он попросил власти РФ дать четкий ответ на вопрос, что ждет страну после окончания боевых действий в Украине. Также он задался вопросами о том, какую цену заплатит Россия по итогу и что конкретно получит «на выходе».

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