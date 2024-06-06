Украина хочет получить от РФ компенсацию за разрушенную Каховскую ГЭС

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Компания «Укргидроэнерго» инициирует обращение в международный арбитраж, в расчете на получение от РФ «компенсации» ущерба, понесенного в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, вхождение которой в состав России Киев не признает, сообщает ТАСС.

Утром 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Украины. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что ответственность за удар несет не только Киев, но и его западные спонсоры, которые поставляют ему дальнобойное оружие. При этом в Киеве утверждают, что в разрушении ГЭС виновата РФ.

«Компания «Укргидроэнерго» приступила к процедуре инвестиционного арбитража с Российской Федерацией. Действия компании направлены на возмещение ущерба, нанесенного уничтожением Каховской гидроэлектростанции», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В «Укргидроэнерго» пояснили, что основанием для иска служит соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ от 1998 года. При этом, утверждают в компании, перед подачей иска ее юристы направили сообщения о разрешении спора и после шести месяцев, которые отводятся на «добровольное возмещение Россией убытков», обратятся в арбитраж