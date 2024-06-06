Алиев: На освобожденных землях мы наглядно видим единство тюркского мира

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На освобожденных территориях сегодня создается широкая дорожно-транспортная инфраструктура, и компании из Турции активно участвуют в реализации этих гигантских проектов. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

По его словам, на новой автомагистрали, проложенной в Шушу, построены 7 тоннелей, 9 виадуков, множество мостов, и большинство подрядчиков – это компании из Турции.

«В то же время стремительными темпами идет процесс восстановления железных дорог. Подрядчиком железной дороги Горадиз-Агбенд также являются турецкие компании. То есть на освобожденных землях мы наглядно видим единство тюркского мира», – отметил президент.

«В то же время каждый раз, когда нашу страну посещают высокопоставленные лица из братских стран, это нас радует. Тюркский мир – большая семья, обладающая большим потенциалом, охватывающая большую географию. Транспортные маршруты, энергетические ресурсы, человеческий капитал, растущее население, положительная демографическая ситуация – это огромный потенциал. Наша задача – превратить этот потенциал в большую силу в мировом масштабе. Уверен, что это произойдет, мы это видим. Каждое заседание, каждый саммит – это очередной шаг к нашим целям», – добавил глава государства.

Президент напомнил, что ровно через месяц в городе Шуша состоится неформальный саммит Организации тюркских государств. Основные темы этой встречи будут связаны с транспортом и климатом и налаживание и расширение транспортных связей – это процесс, тесно связанный с объединением тюркского мира.

«В центре внимания находятся вопросы начала функционирования Среднего коридора и наращивания грузоперевозок. Здесь взаимодействуют все страны-члены Организации тюркских государств. Я считаю, что в нынешнее время в мире есть очень большая потребность в потенциале Среднего коридора», – отметил президент.

Как сообщил глава государства, на освобожденных землях восстанавливается жизнь. Уже восстановлены 4 города и 4 села и туда вернулись бывшие переселенцы.

Отметив, что уже более семи тысяч бывших переселенцев живут на землях своих предков, а к концу нынешнего этого года цифра достигнет как минимум 20 тысяч, глава государства подчеркнул, что ведутся масштабные созидательные работы, благоустройство, и Карабах, Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира.