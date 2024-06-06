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США отреагировали на планы Израиля начать войну с еще одной страной

США отреагировали на планы Израиля начать войну с еще одной страной

США предостерегают от полномасштабного военного конфликта на границе между Израилем и Ливаном. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил журналистам, что Вашингтон не хочет «эскалации конфликта».

«Это приведет лишь к дальнейшим жертвам как с израильской, так и с ливанской стороны и серьезно подорвет общую безопасность Израиля и стабильность в регионе», — сказал он.

Миллер подчеркнул, что США понимают всю сложность ситуации на северной границе Израиля, куда из-за «непрекращающихся атак “Хезболлы”» не могут вернуться десятки тысяч израильтян.

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