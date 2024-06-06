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Песков прокомментировал резонансное заявление Путина: Это очень серьезно

Песков прокомментировал резонансное заявление Путина: Это очень серьезно

Заявление Владимира Путина о возможной отправке российского высокоточного оружия в другие страны дает понять о неминуемых последствиях поставок такого вооружения Западом на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Это – очень важное заявление, которое весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий, и эти последствия обязательно будут», – отметил он.

При этом Песков не стал уточнять, кому РФ может поставить оружие для борьбы с Западом.

Накануне Путин на организованной встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

«Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» – задался он вопросом.

«То есть ответ может быть ассиметричным. Мы над этим подумаем», – добавил Путин.

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