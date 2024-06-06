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В Баку и регионах устанавливаются зарядные станции для электромобилей

В Баку и регионах устанавливаются зарядные станции для электромобилей

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева о стимулировании использования электромобилей, ОАО «Азеришыг» продолжает работу в этом направлении, сообщает пресс-служба «Азеришыг».

В преддверии проведения в Баку «COP 29» в столице и регионах создается необходимая инфраструктура зарядных станций, эти станции обеспечиваются устойчивой электроэнергией. Они поддерживаются экологически чистой энергией. Станции постоянного тока в короткие сроки заряжают электромобили качественной электроэнергией.

За период с марта по май этого года завершены работы по установке станций Учебно-инновационном центре ОАО «Азеришыг», на подстанции «Ичеришехер», на подстанции Sea Breeze-1 в пос. Нардаран Сабунчинского района, на территории торгового предприятия на дороге Гала-Мардакян.

Также зарядные станции установлены на подстанции «Гаджиалылы» в Габале, на 71-м км дороги Алят-Астара в Сальяне, а также на 6 территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре – в Центрах цифрового управления Зангиланской и Джабраильской электросетей, подстанциях «Ходжалы» и «Шуша-1», цифровой подстанции «Физули», а также на узловой подстанции «Гадрут».

Процесс будет продолжен как в столице, так и в регионах.

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