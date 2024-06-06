Закрыта единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией

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Эвакуированы все сотрудники единственного действующего сухопутно-таможенного пункта пропуска Грузии с Россией, сообщает МВД Грузии.

Отмечено, что в 08: 36 по местному времени детектор, установленный в Девдораки, отправил предупреждающий сигнал о повышении уровня воды в русле реки. После этого, согласно протоколу, все патрульные, сотрудники таможни, пограничной полиции и сотрудники частной компании на Дарьяльском таможенном пункте были эвакуированы в безопасное место.

Сотрудники Национального агентства по охране окружающей среды и геологи вылетели на вертолете пограничной полиции. Закрыта также дорога вблизи Гвелети. Сообщается, что движение транспортных средств в обоих направлениях ограничено.