В рамках ТюркПА в Баку прошла первая встреча генсеков парламентов

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6 июня в Баку в рамках 13-го пленарного заседания ТюркПА прошло первое заседание генеральных секретарей парламентов.

В ходе встречи состоялось обсуждение по теме «Перспективы сотрудничества глав Аппаратов парламентов в рамках ТюркПА».

Глава аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев сказал, что 13-е пленарное заседание ТюркПА приходится на исторический период новых реалий.

Ф.Гаджиев отметил, что в этом году Азербайджан примет COP29, добавил, что в рамках COP29 будет организована парламентская конференция с участием сотен парламентариев из многих стран мира.

На встрече состоялись обсуждения на тему «Перспективы сотрудничества глав Аппаратов парламентов в рамках ТюркПА».