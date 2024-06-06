В рамках ТюркПА в Баку прошла первая встреча генсеков парламентов

6 июня в Баку в рамках 13-го пленарного заседания ТюркПА прошло первое заседание генеральных секретарей парламентов.
В ходе встречи состоялось обсуждение по теме «Перспективы сотрудничества глав Аппаратов парламентов в рамках ТюркПА».
Глава аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев сказал, что 13-е пленарное заседание ТюркПА приходится на исторический период новых реалий.
Ф.Гаджиев отметил, что в этом году Азербайджан примет COP29, добавил, что в рамках COP29 будет организована парламентская конференция с участием сотен парламентариев из многих стран мира.
На встрече состоялись обсуждения на тему «Перспективы сотрудничества глав Аппаратов парламентов в рамках ТюркПА».