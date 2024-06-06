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SOCAR обсуждает расширение инфраструктуры с европейскими странами

SOCAR обсуждает расширение инфраструктуры с европейскими странами

Азербайджан увеличивает экспорт природного газа в Европу. По сравнению с 2021 годом объем экспорта в Европу увеличился на 40%.

Ооб этом сказала советник вице-президента SOCAR Сария Бунъятова в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме, проходящем в рамках Бакинской Энергетической Недели, сообщает АПА.

«Увеличение экспорта стало возможным за счет оптимизации существующей инфраструктуры. Нашим основным поставщиком является Болгария. SOCAR обсуждает расширение инфраструктуры с европейскими странами. Кроме того, SOCAR планирует реализовать новые проекты в сфере добычи нефти и газа и сжиженного природного газа», – добавила Сария Бунъятова.

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