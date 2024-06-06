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Казахстан намерен соблюдать антироссийские санкции

Казахстан намерен соблюдать антироссийские санкции

Астана не поддерживает антироссийские санкции, но соблюдает их «потому что это выгодно с экономической точки зрения», заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, передает Zakon.kz.

«Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения. У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге, у нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом», — сказал он. Вице-премьер напомнил, что возглавляет такую работу на посту вице-премьера, и что в Казахстане есть соответствующая рабочая группа, занимающаяся вопросами санкционной политики.

В числе прочих плюсов политики соблюдения санкций Жумангарин назвал то, что у Астаны всегда есть шанс получить предупреждение, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний.

В то же время вице-премьер отметил, что из-за введенных США и ЕС санкций в отношении России, в Казахстане уже оказались разорваны многие логистические и торговые цепочки.

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Казахстан намерен соблюдать антироссийские санкции
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