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Путин отрицает имперские амбиции России

Путин отрицает имперские амбиции России

Президент России Владимир Путин заверил, что у РФ нет имперских амбиций.

На встрече главы государства с руководителями ведущих мировых информационных агентств Путину был задан вопрос о поднятых в «Лахта центре», где прошла встреча, трех флагах – России, СССР и Российской империи. Президент не согласился с мнением, что флаг Российской империи был поднят выше всех. «Нет, они все равны», – указал он. На вопрос, какой флаг президенту «ближе к сердцу», Путин подчеркнул: «Официальный флаг Российской Федерации – триколор». «Могу вам сказать, что это не было каким-то политическим решением ни правительства, ни Администрации президента, это решение «Газпрома» (центральный офис компании расположен в «Лахта центре»), как это ни покажется странным. Мне, конечно, господин [Алексей] Миллер (глава «Газпрома») сказал, что он собирается это сделать», – рассказал президент.

Он пересказал и дальнейший разговор с Миллером, во время которого поинтересовался, почему глава «Газпрома» решил поднимать флаги. По словам Путина, Миллер сослался на «часть истории», одна из которых имеет отношение к победе СССР над нацизмом. «Я не стал препятствовать, все имеет под собой какие-то основания. Вот и все, здесь не надо искать того, чего нет, какого-то подтекста, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет», – подчеркнул российский лидер.

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Путин отрицает имперские амбиции России
Политика

Путин отрицает имперские амбиции России

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