Агаджанян: Ухудшение отношений с Россией может грозить Армении экономическим коллапсом

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Россия самовольно не покинет регион Южного Кавказа, ей это невыгодно, поскольку такие изменения создадут существенные угрозы на ее же границах. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Армении по рангу Дзюник Агаджанян.

Она добавила, что по этой причине власти Армении пытаются создать проблемные ситуации и повернуть стрелки на Россию для оправдания своих дальнейших действий. По ее оценке, занимающее кресло руководителя Армении лицо последовательно ведет страну по пути западного вектора, пытаясь свалить вину за те или иные решения на других, в том числе на Россию и ОДКБ. «В нашем обществе бытует мнение, что Россия и ОДКБ – это отдельные вопросы, но нужно понимать, что процессы идут параллельно, и они продиктованы западным блоком, который нацелен на вывод России из региона. Запад нацелен также против Ирана», – отметила Агаджанян, которую цитирует news.am.

По ее мнению, процесс ухудшения отношений с Россией, который начался с 2018 года, углубился в 2021 году и получил очевидные антироссийские проявления. «Сейчас Россия пришла к окончательному осознанию той ситуации, которая есть. Российские пограничники в августе будут выведены из аэропорта «Звартноц». После этого в Армению могут прибыть силы, с информацией о которых Армения не хочет делиться с Россией. Это означает, что речь может идти об антироссийских силах. Ситуация со временем обостряется», – добавила Дзюник Агаджанян.

Она выразила уверенность, что ухудшение отношений с Россией в сфере безопасности создаст проблемы также в сфере экономики, что может грозить Армении экономическим коллапсом. «Запад после войны 2020 года обещал Армении 2,6 млрд. евро, но все еще не выделил. Обещать что-то и выдвигать очередные требования – это стиль Запада», – подчеркнула посол.

Она выразила убеждение, что России выгодно наличие в Армении сильного общества, тогда как Западу не выгодно, чтобы у Армении был собственный потенциал развития, так как это позволяет ему сохранять свое влияние на армянское государство.