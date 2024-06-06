«Тупые, как этот стол?!» Путин отреагировал на слухи о нападении России на НАТО (видео)

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Утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на страны – члены Организации Североатлантического договора (НАТО) являются чушью, «бредом собачьим». Это подчеркнул президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководством мировых информационных агентств.

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли?! Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал?! Это чушь, понимаете! Бред собачий!» – заявил Путин.

«Это было бы бредом, если бы не было задумки <…> одурачивать свое собственное население: а, караул, Россия на нас нападет, мы должны срочно вооружаться, срочно направлять вооружения в Украину. А на самом деле это для чего делается? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается. Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии, во Франции и в других частях мира», – сказал президент.

