Евдокимов отметил рост товарооборота между Россией и Азербайджаном

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Между Россией и Азербайджаном укрепляется взаимодействие в торгово-экономической сфере. Товарооборот растёт из года в год. В 2023 году, по данным российской статистики, он составил чуть более 4 млрд долл. В денежном измерении это на 2,6% ниже, чем в 2022 году, однако в физических объёмах наш товарооборот вырос почти на треть. Заметен интерес российского инвестора к Азербайджану. В настоящее время здесь реализуется 16 инвестпроектов с российским участием на общую сумму порядка 6,7 млрд долл. Из последних примеров – запуск в марте сборки автомобилей Lada.

Об этом в интервью изданию «Утро» заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

«В настоящее время ведётся подготовка к очередному – 22-му заседанию в Баку двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являются вице-премьеры А.Л.Оверчук и Ш.А.Мустафаев. В январе этого года они определили в «дорожной карте» на 2024-26 гг. такие ключевые направления деятельности, как наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитие взаимодействия в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, туризма. Отдельное внимание – расширению партнёрства в сфере инноваций и современных, «зелёных» технологий.

В условиях беспрецедентного введения дискриминационных санкций в отношении России и усиливающегося давления на наших партнёров возрастает важность совместной работы над формированием стабильно функционирующей независимой финансовой инфраструктуры. Сейчас уже для всех очевидно, что это чрезвычайно важно для национальной безопасности любого государства, которое стремится проводить свой независимый политический курс, отвечающий его национальным интересам, а не коллективного Запада. Сегодня около 60% взаиморасчётов между нашими странами осуществляется в манатах и рублях. Уверен, что этот показатель будет и дальше расти», – отметил дипломат.

«Из проектов, реализуемых сегодня с участием России и Азербайджана, следует выделить международный транспортный коридор «Север-Юг», который имеет все шансы составить конкуренцию Суэцкому каналу и значительно повысить транспортную взаимосвязанность на большом евразийском пространстве. В настоящее время идёт интенсивная работа по формированию правовой базы, которая позволит «разогнать» эту транспортно-логистическую артерию, проходящую через Азербайджан, на полную мощь – более 15 млн тонн грузов в год. В прошлом году объём железнодорожных перевозок через российско-азербайджанскую границу составил почти 8 млн т», – напомнил он.

«С учётом значимости Азербайджана как связующего звена в регионе видим также большой потенциал по наращиванию партнёрства и в рамках многосторонних форматов в Евразии, прежде всего СНГ, СВМДА и других.

Важной составляющей двусторонних отношений является межрегиональное сотрудничество. Около 80 субъектов Российской Федерации поддерживают связи с Азербайджаном. Сложившиеся за более чем 30-летний период контакты российских регионов с азербайджанскими партнёрами доказали свою востребованность и достаточно высокую эффективность. В феврале этого года в Минеральных Водах успешно прошёл XII Российско-азербайджанский межрегиональный форум. Следующий намечен на 2025 год в Азербайджане», – добавил Евдокимов.