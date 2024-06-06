Евдокимов: Диалог Москва-Баку не подвержен конъюнктурным изменениям

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Двусторонние отношения между нашими странами базируются на глубоких исторических связях и переплетениях миллионов судеб. Многолетние уважительные отношения президентов России и Азербайджана, доверительный, тесный диалог между В.В.Путиным и И.Г.Алиевым позволяют укреплять связи между нашими государствами на основе принципов равноправия, добрососедства и взаимного уважения интересов. Наш диалог не подвержен каким-то конъюнктурным изменениям и развивается по восходящей. У России и Азербайджана растёт общее число точек соприкосновения по глобальным вопросам международной повестки дня.

Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью изданию «Утро».

«Важным и знаковым событием стал визит президента Азербайджана в Москву 22 апреля этого года. И.Г.Алиев и В.В.Путин впервые встретились после своего переизбрания на пост глав государств по итогам состоявшихся в феврале в Азербайджане и в марте в России президентских выборов. Проголосовав за наших президентов, народы обеих стран продемонстрировали ясное желание к сохранению преемственности двусторонних отношений. Состоялись очень насыщенные, полезные и конструктивные переговоры, в ходе которых был обсуждён широкий спектр двусторонних вопросов, ключевые региональные и международные проблемы, намечены планы на будущее. Необходимо отметить, что визит И.Г.Алиева состоялся на фоне 50-летнего юбилея с момента начала строительства БАМа, которым руководил великий советский и азербайджанский государственный деятель Гейдар Алиевич Алиев. В тёплой и дружеской обстановке прошла встреча с участниками всесоюзной стройки», – отметил дипломат.

«Важнейшим документом последних лет стала Декларация о союзническом взаимодействии, подписанная главами государств в феврале 2022 года. Документ подвёл итоги успешного развития и, что самое главное, обозначил перспективы на будущее.

Сформирована мощная договорно-правовая база, которая насчитывает более 150 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, не говоря уже о межрегиональной составляющей. Договорно-правовой массив постоянно совершенствуется, разрабатываются новые документы», – добавил он.