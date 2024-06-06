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Посол: Россия поддерживает делимитацию и демаркацию между Азербайджаном и Арменией

Посол: Россия поддерживает делимитацию и демаркацию между Азербайджаном и Арменией

Мы приветствуем текущий процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая прошедшие 10 и 11 мая в Алма-Ате переговоры министров иностранных дел двух стран по мирному договору. Это – ещё один шаг к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе.

Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаила Евдокимова изданию «Утро».

«Важно, что лидеры России, Азербайджана и Армении определили безальтернативную «дорожную карту» процесса примирения между двумя союзными нам странами. Речь идёт о выработке и заключении мирного договора, разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, делимитации и демаркации границы, налаживании регулярных контактов по линии гражданских обществ.

В этой связи поддерживаем начавшийся процесс делимитации и демаркации госграницы между Азербайджаном и Арменией. Исходим из того, что он должен носить устойчивый, сбалансированный и взаимоприемлемый характер. Готовы при необходимости оказывать сторонам консультативное содействие», – отметил дипломат.

«Что касается внешнего давления, ярким примером безответственного и деструктивного вмешательства внешних сил в дела региона стала проведённая в Брюсселе 5 апреля встреча высокого уровня Армения-США-ЕС. Мы полностью согласны с неоднократно озвученной президентом Азербайджана И.Г.Алиевым оценкой, что целью встречи служит создание разделительных линий на Южном Кавказе.

Другим примером подобного рода является нынешняя наблюдательная миссия ЕС в Армении. С подключением к ней «эксперта» из Канады она фактически превратилась в полувоенную западную операцию с сомнительными целями. Уже как минимум в два раза увеличен штат её сотрудников, открываются новые опорные пункты. То, что миссия является инструментом гибридной войны Запада, подтверждает её скрытность, неподотчётность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану. Она ведёт откровенно провокационную работу, вовсю занимается антироссийской пропагандой, приобретает антиазербайджанский и антииранский характер.

Убеждены – любые проблемы регионального и двустороннего характера на Южном Кавказе должны решаться в соответствии с принципом «региональной ответственности», согласованным в ходе второго заседания Консультативной региональной платформы «3+3» в Тегеране в октябре 2023 года, участниками которого были как армянские, так и азербайджанские партнёры», – добавил он.

«Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет зависеть от политической воли Баку и Еревана. Надеюсь, это произойдёт скоро.

Работа над восстановлением транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении ведётся в рамках Трёхсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций под эгидой вице-премьеров.

Имеются договорённости между Баку и Тегераном о создании альтернативного сообщения через иранскую территорию. Исходим из того, что реализация этого проекта внесёт вклад в развитие западной ветки МТК «Север-Юг» по линии Россия-Азербайджан-Иран», – заявил Евдокимов.

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