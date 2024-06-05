Китай, Россия и Иран сделали заявление

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Россия, Китай и Иран выпустили совместное заявление в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В нем они заявили, что Западу необходимо «проявить политическую волю» и предпринять шаги для восстановления ядерной сделки (Совместному всеобъемлющему плану действий; СВПД) с Ираном.

«Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД. Поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения»,— говорится в заявлении РФ, КНР и Ирана, которое приводит иранское агентство Tasnim.

В документе отмечается, что другие участники СВПД — Франция, Германия, Великобритания, США — «к сожалению», продолжают игнорировать вопросы по возобновлению сделки из-за «собственных политических соображений». «КНР, Иран и РФ считают, что положения СВПД остаются в силе, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН»,— говорится в заявлении.