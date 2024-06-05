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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС

Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила законопроект, предусматривающий возможность введения Вашингтоном санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за проведение им разбирательств в отношении США и их союзников, сообщает ТАСС.

Документ поддержали 247 законодателей, против высказались 155. В тексте законопроекта, представленного по инициативе республиканцев, подчеркивается, что вашингтонской администрации следует вводить санкции в отношении МУС, если этот орган «пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под защитой». К данной категории относятся американцы, включая военных, все, кто работает на правительство США, граждане стран из числа союзников Вашингтона, если эти государства не признают юрисдикцию МУС.

Американские рестрикции в описанных случаях могут распространяться и на лиц, которые оказывают содействие работе МУС. Включение в санкционный список означает отказ в выдаче виз, заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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