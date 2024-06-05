Глава МИД Китая призвал Турцию к усилению координации по Палестине

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин и Анкара должны защищать международное правосудие и призвал ускорить совместные усилия по поиску справедливого и прочного решения палестинского вопроса.

По итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Пекине он отметил, что Пекин разделяет позицию Анкары по вопросы обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

«Китай и Турция должны усилить координацию между собой и ускорить свои усилия по достижению справедливого и окончательного решения палестинского вопроса как можно скорее», – отметил он.

Он выступил за скорейшее прекращение огня в секторе Газа и освобождение пленных.

«Решение о создании двух государств является самым основным способом решения палестинской проблемы. Китай и Турция поддерживают членство Палестины в ООН и консенсус внутри Палестины», – сказал глава МИД.

Ван И отметил, что Китай и Турция — две гигантские развивающиеся страны и представители стран с развивающейся рыночной экономикой.

«Наши интересы пересекаются по многим вопросам. Обе страны должны укреплять сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества и других многосторонних структур, противостоять всем формам гегемонии и силовой политике, защищать стабильность международных промышленных цепочек и цепочек поставок, а также направлять глобальное управление в более справедливое и разумное направление», – добавил он.

Глава МИД назвал Китай и Турцию представителями древней цивилизации.

«Тысячелетний Шелковый путь тесно связал две цивилизации и укрепил дружеские отношения и общение», – цитирует его Anadolu.

Китайский министр заявил, что в ходе встречи стороны договорились уважать фундаментальные интересы и деликатности друг друга, укреплять взаимное политическое доверие и поддерживать другую сторону в защите ее суверенитета и интересов развития.

«Мы должны противостоять вмешательству иностранных держав во внутренние дела двух стран под предлогом демократии и прав человека», – добавил он.