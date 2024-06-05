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Москва пожаловалась, что Армения стала избегать Россию

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Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и Минобороны, заявил в интервью ТАСС замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его мнению, это является результатом давления Запада.

«С ноября 2023 года не было встреч министров иностранных дел. Партнеры не проявили заинтересованности к нашему предложению разработать и заключить очередной план межмидовских консультаций. Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств. Просело и военно-техническое сотрудничество», — перечислил замминистра.

Галузин добавил, что его ведомство рассчитывает на улучшение отношений между странами. Россия готова к тому, что публично озвученный настрой армянских властей работать над устранением проблемных моментов и раздражителей приобретет практическое воплощение, отметил он.

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