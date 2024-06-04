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Сторонники Моди победили на выборах в Индии

Сторонники Моди победили на выборах в Индии

Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти»), которую представляет премьер-министр Нарендра Моди, выиграл всеобщие парламентские выборы в Индии.

Об этом говорится в сообщении Избиркома страны, который ведет подсчет в реальном времени.

По его данным, коалиция Моди получила большинство мест в парламенте Индии: «НДА преодолел отметку в 273 места, получив таким образом большинство».

На выборах в Индии проголосовало рекордные 642 млн человек.

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