Сербия рассчитывает нарастить запасы газа за счет поставок из Азербайджана

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Сербия планирует увеличить имеющиеся запасы газа, о чем власти будут договариваться с Россией, Венгрией и Азербайджаном. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии (РТС).

«В настоящий момент мы имеем 544 млн кубометров газа, из которых 381 млн в [хранилище] «Банатски двор», а 163 млн храним в венгерских хранилищах. Я не удовлетворен этим. Мы должны наращивать объемы, необходимо разговаривать об этом с нашими венгерскими друзьями. Нам надо увеличивать резервы, поэтому нам следует обсудить это и с русскими, и с Азербайджаном», – отметил Вучич.