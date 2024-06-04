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Ильхам Алиев поблагодарил ОАЭ за поддержку (видео)

Ильхам Алиев поблагодарил ОАЭ за поддержку (видео)

4 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султана бен Ахмеда аль-Джабера. Об этом сообщает «Азертадж».

Отметив успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами в различных сферах, глава государства коснулся важности официального визита президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль-Нахайяна в Азербайджан в начале этого года. Президент Ильхам Алиев расценил сегодняшнюю закладку фундаментов Нефтчалинской, Билясуварской солнечных электростанций и Абшерон-Гарадагской ветряной электростанции как демонстрацию наших дружественных и братских отношений. Подчеркнув, что проведение церемонии закладки фундаментов 4 июня носит символический характер, глава государства сказал, что соглашение по месторождению «Шахдениз» было подписано именно в этот день в 1996 году. Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что закладка фундаментов солнечных и ветряных электростанций станет новым этапом не только в сфере энергетики, но и в целом в развитии нашей страны.

Глава государства высоко оценил личный вклад президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль-Нахайяна и правительства Объединенных Арабских Эмиратов в расширение нашего сотрудничества.

Подчеркнув важность сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергии, президент Ильхам Алиев поблагодарил за поддержку ОАЭ, связанную с проектами по ископаемому топливу и COP29. Президент Азербайджана сказал, что все это служит прочному партнерству между нашими странами и является показателем дружественных отношений.

Султан бен Ахмед аль-Джабер выразил удовлетворение визитом в Баку, участием в 29-й Международной выставке «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставке «Энергетика и зеленая энергия» и выступлением на их открытии, а также участием в церемонии закладки фундаментов. Гость отметил, что президент Объединенных Арабских Эмиратов всегда заявляет о решимости и дальше укреплять партнерство между нашими странами. Султан бен Ахмед аль-Джабер сказал, что его страна всегда будет вместе с Азербайджаном.

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