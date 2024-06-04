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Азербайджан обеспечил репатриацию шести граждан из Сирии

Азербайджан обеспечил репатриацию шести граждан из Сирии

4 июня 2024 года в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана, была осуществлена репатриация в нашу страну 6 граждан Азербайджана, 5 из которых дети и 1 женщина, содержащиеся в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджана, а затем был достигнут переход на территорию Турецкой Республики. В Турецкую Республику были командированы представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов. Посольством Азербайджана в Турецкой Республике была проведена соответствующая координационная работа, наши граждане были обеспечены билетами на самолет и свидетельствами о возвращении в Азербайджан.

4 июня 2024 года в сопровождении делегации была осуществлена репатриация указанных граждан в нашу страну. Предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Правительством Азербайджана будет продолжено принятие необходимых мер по репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран.

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