Израиль приближается к точке принятия решения по Ливану

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Израиль подходит все ближе к моменту принятия решения относительно дальнейших действий на ливанском направлении, где продолжается эскалация напряженности. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви по итогам поездки в район ливано-израильской границы, где он провел оперативное совещание по вопросам борьбы с пожарами, вспыхнувшими в приграничной полосе после обстрелов со стороны отрядов боевого крыла шиитской организации «Хезболлах».

«Мы приближаемся к точке, когда необходимо будет принять решение, и Армия обороны Израиля подготовлена и очень готова к этому решению. Мы наносим здесь удары уже восемь месяцев, и «Хезболлах» платит очень, очень высокую цену», – заявил военачальник, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.

По словам Халеви, армия «готова перейти к наступлению на севере».