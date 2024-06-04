Конгресс Колумбии приветствует усилия Баку по нормализации отношений с Ереваном

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Члены колумбийско-азербайджанской группы дружбы Палаты представителей Конгресса Колумбии распространили заявление по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Мексике.

Было отмечено, что в заявлении, наряду с поздравлениями по случаю 106-й годовщины Дня независимости Азербайджана, подчеркивается значение празднование на всей территории страны в этом году национального праздника впервые после восстановления территориальной целостности, приветствуются масштабные восстановительно-созидательные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, а также усилия Азербайджана по нормализации отношений с Арменией и достижения устойчивого мира.

В заявлении особо подчеркнуты последствия минного терроризма на освобожденных от оккупации территориях, приводятся призывы правительства Колумбии и международной общественности о поддержке деятельности Азербайджана в области разминирования.

Кроме того, в заявлении содержатся поздравления нашей стране в связи с избранием нашей страны местом проведения COP29 и пожелания успехов.

Во время состоявшегося в городе Богота официального приема послу нашей страны в Колумбии Мамеду Талыбову в связи с Днем независимости Азербайджана была вручена памятная копия заявления.