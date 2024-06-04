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Главное Общество

Ушел из жизни экс-глава КГБ АзССР

Ушел из жизни экс-глава КГБ АзССР

Бывший глава КГБ Азербайджанской ССР, журналист и член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Вагиф Гусейнов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Общественный деятель скончался 3 июня, причину смерти в совете не назвали.

Гусейнов родился 27 ноября 1942 года в Кубе. В начале 70-х годов он окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета, позднее начал работать секретарем в местном комсомоле.

В 1986 году Гусейнов пришел работать в МИД СССР. Через три года он занял пост председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Азербайджанской ССР.

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