Зурабишвили: Это демонстрирует твердость и несокрушимый дух азербайджанского народа

574 Просмотров

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана.

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В поздравлении говорится:

От имени народа Грузии и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня независимости.

Эта дата наглядно демонстрирует твердость и несокрушимый дух азербайджанского народа на пути к независимости и суверенитету, который привел к формированию современного, мощного и развитого государства.

Твердо верю, что благодаря нашим совместным усилиям мы еще больше укрепим дружбу и стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном и тем самым повысим роль наших стран в содействии процветанию, укреплению стабильности, развитию региона.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубокое уважение, желаю успехов в деле служения Вашей стране, а дружественному народу Азербайджана – мира и процветания.