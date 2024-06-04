Ереван отправил Баку очередную редакцию текста мирного договора |
Эрдоган пообещал обеспечить Нахчыван газом |
«Мы предприняли упреждающий шаг». Полный текст сегодняшнего выступления Алиева (видео) |
СМИ России широко осветили сегодняшний спич Алиева |
Зурабишвили поздравила президента Азербайджана Алиева |
Алиев: Газопровод в Нахчыване будет приведен в состояние готовности (видео) |
В Евлахе произошло обрушение плотины (фото) |
Галузин: Наблюдатели ЕС собирают в Армении разведданные против России, Ирана и Азербайджана |
В Нахчыване нашли 6 неразорвавшихся снарядов |
Главное Мир

Байден не поддерживает вступление Украины в НАТО

Байден не поддерживает вступление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО, но США продолжат поставлять ей оружие.

«Украина никогда не должна быть оккупированной Россией. И это не означает, что она (Украина – ред.) становятся частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, когда мы поставляем им оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но я был тем, кто говорил, что не готов поддержать НАТОизацию Украины», – заявил президент США в интервью Time.

Он заявил, что был в Украине в должности сенатора и вице-президента и увидел «значительную коррупцию» и «сложные обстоятельства».

Байден добавил, что если позволить Украине «пасть», то следом падут Польша, Балканы и другие страны восточной Европы.

Теги:
Из этой рубрики
Внебрачный сын Жириновского добился признания его отцовства
Мир

Внебрачный сын Жириновского добился признания его отцовства

2024/06/04, 21:57
Байден отказал в убежище нелегалам с юга
Мир

Байден отказал в убежище нелегалам с юга

2024/06/04, 20:28
СМИ России широко осветили сегодняшний спич Алиева
Мир

СМИ России широко осветили сегодняшний спич Алиева

2024/06/04, 19:56
Правящая партия Грузии инициировала законопроекты против ЛГБТ-пропаганды (обновлено)
Мир

Правящая партия Грузии инициировала законопроекты против ЛГБТ-пропаганды (обновлено)

2024/06/04, 19:25
Подоляк констатировал исчезновение "красных линий" войны в Украине
Мир

Подоляк констатировал исчезновение «красных линий» войны в Украине

2024/06/04, 19:10
Против протестующих в Ереване открыли уголовные дела
Мир

Против протестующих в Ереване открыли уголовные дела

2024/06/04, 18:01
Эрдоган пригласил Мирзиеева в Турцию
Мир

Эрдоган пригласил Мирзиеева в Турцию

2024/06/04, 17:37
Талибы заявили о желании расширять связи с Астаной
Мир

Талибы заявили о желании расширять связи с Астаной

2024/06/04, 17:18
В Турции на шахте произошел обвал: есть погибший и раненый
Мир

В Турции на шахте произошел обвал: есть погибший и раненый

2024/06/04, 17:10