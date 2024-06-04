Правящая партия Грузии инициировала законопроекты против ЛГБТ-пропаганды (обновлено)

19:25 Власти Грузии внесли в парламент пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
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16:33 Правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что инициирует сегодня, 4 июня, пакет анти-ЛГБТ законопроектов.
Пакет состоит из основного законопроекта «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и 18 законопроектов, которыми вносятся изменения в существующее законодательство, в том числе Гражданский и Трудовой кодексы.
Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что пакет регулирует восемь основных вопросов:
по Конституции брак в Грузии — это союз мужчины и женщины, этот момент будет закреплен дополнительно;
запрет на усыновление детей для представителей ЛГБТ;
запрет на операции и любые медицинские процедуры по смене пола;
указание пола в документах — запрещено указывать небиологический пол;
запрет на распространение в эфире контента, который может быть расценен как пропаганда однополых отношений или инцеста;
запрет на публичные собрания и демонстрации, направленные на пропаганду однополых отношений или инцеста;
17 мая — День святости семьи — закрепляется как выходной.
«Грузинская мечта» собирается принять пакет в первом чтении в ходе весенней сессии, а затем продолжить рассмотрение осенью.