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Правящая партия Грузии инициировала законопроекты против ЛГБТ-пропаганды (обновлено)

Правящая партия Грузии инициировала законопроекты против ЛГБТ-пропаганды (обновлено)

19:25 Власти Грузии внесли в парламент пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

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16:33 Правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что инициирует сегодня, 4 июня, пакет анти-ЛГБТ законопроектов.

Пакет состоит из основного законопроекта «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и 18 законопроектов, которыми вносятся изменения в существующее законодательство, в том числе Гражданский и Трудовой кодексы.

Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что пакет регулирует восемь основных вопросов:

по Конституции брак в Грузии — это союз мужчины и женщины, этот момент будет закреплен дополнительно;
запрет на усыновление детей для представителей ЛГБТ;
запрет на операции и любые медицинские процедуры по смене пола;
указание пола в документах — запрещено указывать небиологический пол;
запрет на распространение в эфире контента, который может быть расценен как пропаганда однополых отношений или инцеста;
запрет на публичные собрания и демонстрации, направленные на пропаганду однополых отношений или инцеста;
17 мая — День святости семьи — закрепляется как выходной.

«Грузинская мечта» собирается принять пакет в первом чтении в ходе весенней сессии, а затем продолжить рассмотрение осенью.

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