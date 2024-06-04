Ереван отправил Баку очередную редакцию текста мирного договора |
Эрдоган пообещал обеспечить Нахчыван газом |
«Мы предприняли упреждающий шаг». Полный текст сегодняшнего выступления Алиева (видео) |
СМИ России широко осветили сегодняшний спич Алиева |
Зурабишвили поздравила президента Азербайджана Алиева |
Алиев: Газопровод в Нахчыване будет приведен в состояние готовности (видео) |
В Евлахе произошло обрушение плотины (фото) |
Галузин: Наблюдатели ЕС собирают в Армении разведданные против России, Ирана и Азербайджана |
В Нахчыване нашли 6 неразорвавшихся снарядов |
Главное Мир

В Мексике застрелена женщина мэр штата

В Мексике застрелена женщина мэр штата

В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра Котиха Йоланду Санчес Фигероа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение, распространенное секретариатом.

Отмечается, что в этом же штате за несколько часов до начала голосования на местных выборах был убит другой кандидат Куитсео Исраэль Дельгадо.

«Правительство штата Мичоакан осуждает убийство главы муниципалитета Котиха Йоланды Санчес Фигероа. В координации с федеральными органами была развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных».

Теги:
Из этой рубрики
Байден отказал в убежище нелегалам с юга
Мир

Байден отказал в убежище нелегалам с юга

2024/06/04, 20:28
СМИ России широко осветили сегодняшний спич Алиева
Мир

СМИ России широко осветили сегодняшний спич Алиева

2024/06/04, 19:56
Правящая партия Грузии инициировала законопроекты против ЛГБТ-пропаганды (обновлено)
Мир

Правящая партия Грузии инициировала законопроекты против ЛГБТ-пропаганды (обновлено)

2024/06/04, 19:25
Подоляк констатировал исчезновение "красных линий" войны в Украине
Мир

Подоляк констатировал исчезновение «красных линий» войны в Украине

2024/06/04, 19:10
Против протестующих в Ереване открыли уголовные дела
Мир

Против протестующих в Ереване открыли уголовные дела

2024/06/04, 18:01
Эрдоган пригласил Мирзиеева в Турцию
Мир

Эрдоган пригласил Мирзиеева в Турцию

2024/06/04, 17:37
Талибы заявили о желании расширять связи с Астаной
Мир

Талибы заявили о желании расширять связи с Астаной

2024/06/04, 17:18
В Турции на шахте произошел обвал: есть погибший и раненый
Мир

В Турции на шахте произошел обвал: есть погибший и раненый

2024/06/04, 17:10
Байден не поддерживает вступление Украины в НАТО
Мир

Байден не поддерживает вступление Украины в НАТО

2024/06/04, 16:40