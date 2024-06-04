В Мексике застрелена женщина мэр штата

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В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра Котиха Йоланду Санчес Фигероа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение, распространенное секретариатом.

Отмечается, что в этом же штате за несколько часов до начала голосования на местных выборах был убит другой кандидат Куитсео Исраэль Дельгадо.

«Правительство штата Мичоакан осуждает убийство главы муниципалитета Котиха Йоланды Санчес Фигероа. В координации с федеральными органами была развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных».