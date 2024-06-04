Госпогранслужба показала кадры с освобожденных сел Газахского района (фото и видео)

722 Просмотров

В освобожденных от оккупации селах на высоком уровне организуется охрана и защита государственной границы. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Сообщается, что благодаря искусству дипломатии, точной и целенаправленной политики Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева были освобождены от оккупации села Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хайрымлы, Гызылгаджилы Газахского района, взятые под контроль Государственной пограничной службой.

Охрана и защита государственной границы на их территории осуществляется на высоком уровне.