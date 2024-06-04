НАТО приступили к разработке сухопутных коридоров для войск США на случай войны с Россией

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НАТО разрабатывает многочисленные «сухопутные коридоры», чтобы направить американские войска и вооружение к линии фронта в случае большой наземной войны с Россией.

Как сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники, по разработанным в настоящее время планам, американские солдаты высадятся в одном из пяти портов. Затем их направят по заранее запланированным материально-техническим маршрутам, чтобы противостоять возможной атаке Москвы.

«Сухопутные коридоры» нарабатывают на фоне предупреждений высшего руководства Альянса о том, что западные правительства должны подготовиться к конфликту с Россией в следующие два десятилетия.

Существующие планы предусматривают, что американские войска высаживаются в голландских портах перед тем, а затем поездами направляются через Германию в Польшу. В случае вторжения России в НАТО войска США прибудут в порт Роттердама, а затем будут отправлены на восток.

Если силы НАТО, которые будут заходить из Нидерландов, пострадают от российской бомбардировки или силы Москвы уничтожат североевропейские порты, Альянс собирается сосредоточиться на портах Италии, Греции и Турции.

Из итальянских портов американские войска могут переправиться по суше через Словению, Хорватию и Венгрию, которая имеет общую границу с Украиной.

Подобные планы существуют по транспортировке сил из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию, чтобы добраться до восточного фланга Альянса. Также разрабатываются планы транспортировки войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.

В этих коридорах военные не будут ограничены местными правилами и смогут свободно перевозить грузы без обычных ограничений.