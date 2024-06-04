МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой в Кайсери

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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в турецком городе Кайсери.

В публикации на странице в соцсети говорится: «Глубоко опечалены известием об авиакатастрофе в городе Кайсери братской Турции. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших при крушении летчиков, братскому народу Турции. Аллах рехмет элесин».

Напомним, что в провинции Кайсери военный самолет SF-260 разбился по неизвестной причине. Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы в Кайсери с двумя пилотами на борту для проведения учений, а затем потерпел крушение.